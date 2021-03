Schauspielerin : Helen Mirren spielt bösen Part in Comic-Verfilmung

Eine neue Rolle für die britische Schauspielerin. Sie ist in „Shazam! Fury of the Gods“ mit von der Partie.

London | Die Oscarpreisträgerin Helen Mirren wird im zweiten Teil der Comic-Verfilmung „Shazam! Fury of the Gods“ den bösen Gegenpart spielen. Die 75 Jahre alte Britin („Die Queen“) soll Hespera, die Tochter von Atlas, verkörpern. Das berichteten mehrere US-Branchenmagazine. In der Fortsetzung von „Shazam!“ wird die Geschichte des Teenagers Billy Batson erz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.