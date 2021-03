Einschaltquoten : Heino Ferch siegt, Gottschalk hält „DSDS“ auf Kurs

Sieger beim Gesamtpublikum war mal wieder ein Krimi. Aber spannender war der Einstieg von Ersatztitan Thomas Gottschalk bei DSDS.

Berlin | Auch ohne Dieter Bohlen hat das Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) dem Sender RTL eine ordentliche Einschaltquote beschert. Im Schnitt 3,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Samstagabend an den Bildschirmen dabei, was bei mehr als dreistündiger Sendezeit einem Marktanteil von 11,8 Prozent entsprach. Showmaster Tho...

