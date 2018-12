An Heiligabend : Heidi Klum postet Ring-Foto - «Ich habe Ja gesagt»

Weihnachts-Überraschung von Heidi Klum: das deutsche Model postet auf Instagram ein Selfie-Foto mit Freund und einem glitzernden Ring. Dazu ein «Ja». Steht die dritte Hochzeit an? Ihre Fans gratulieren bereits.

von dpa

24. Dezember 2018, 23:01 Uhr

Wird Heidi Klum (45) zum dritten Mal heiraten? «Ich habe Ja gesagt», schrieb das deutsche Model am Montag auf Instagram zu einem Selfie-Foto, auf dem sie und ihr Freund Tom Kaulitz (29) strahlend lächeln und Klum ihre Hand mit einem großen Ring in die Kamera hält.

Der Eintrag war auch mit einem roten Herz-Emoji versehen. Mehrere Medien berichteten prompt, dass sich Klum und der Gitarrist der Band Tokio Hotel verlobt hätten.

Eine Bestätigung von Klums Management gab es zunächst nicht. Dafür trudelten auf Instagram aber gleich Glückwünsche wie «Oh, wie schön!» und «gaaaaanz viel glück» von Klums Fans ein.

Klum, Moderatorin der Show «Germany's Next Topmodel», und der Gitarrist zeigen sich seit Monaten verliebt auf Bildern in sozialen Netzwerken, die etwa bei den Filmfestspielen von Cannes aufgenommen wurden.

«Ich liebe ihn sehr», sagte Klum im September in der US-Talkshow von Moderatorin Ellen DeGeneres über Kaulitz. Auf einer Geburtstagsparty hätte es zwischen ihnen sofort gefunkt. Er sei auch Deutscher, sie hätten die gleichen Wurzeln und sie fühle sich ganz von ihm verstanden. Zur Klums traditioneller Halloween-Party Ende Oktober in New York waren sie als das grüne Oger-Paar Shrek und Fiona verkleidet erschienen.

Die vierfache Mutter Klum war lange mit dem britischen Popstar Seal verheiratet und vorher mit Starfriseur Ric Pipino. Im Januar 2012 hatten Seal und Klum nach fast sieben Jahren das Aus ihrer Ehe bekannt gegeben. Es folgten mehrere Beziehungen, zuletzt mit dem New Yorker Kunsthändler Vito Schnabel. Er war 13 Jahre jünger als Klum, zwischen Kaulitz und dem Model liegen 16 Jahre.

Kaulitz hatte 2015 die Schönheitskönigin Ria Sommerfeld geheiratet. Die Ehe hielt nur kurz, die Scheidung wurde im vergangenen August amtlich.