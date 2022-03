Fernsehen : Harry Wijnvoord heiratet auf einem Schiff

In den 90ern brachte Harry Wijnvoord bei „Der Preis ist heiß“ Waschmaschinen, Gartenmöbel und „nigelnagelneue“ Autos unter die Leute. 30 Jahre später verteilt er live im Fernsehen andere Dinge: einen Ehering und einen Kuss. Der 72-Jährige hat geheiratet.

Fernsehmoderator Harry Wijnvoord hat live im Fernsehen und an Bord eines Kreuzfahrtschiffs geheiratet. Die Zeremonie mit einem Pastor wurde am Donnerstag auf dem Sender sonnenklar.TV übertragen, auf dem in der Regel Urlaubsreisen beworben werden. Wijnvoord gab seiner Partnerin Iris, die eine Damenboutique in Lüdinghausen hat, das Ja-Wort. Auf die Frage...

