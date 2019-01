Oscar-Favorit : «Green Book»: Mister Shirley und sein Chauffeur

Sie sind ein besonderes Team: Der Italiener Frank Vallelonga und der schwarze Musiker Don Shirley gehen auf Konzerttournee und erkennen trotz Unterschiede einige Gemeinsamkeiten.

von dpa

28. Januar 2019, 13:36 Uhr

Der aus der Bronx stammende Italiener Frank «Tony Lip» Vallelonga nimmt in den 1960er Jahren einen ungewöhnlichen Job an und wird der Chauffeur für den schwarzen Musiker Don Shirley. Die beiden brechen zu einer zwei Monate langen Konzerttournee in die US-Südstaaten auf.

«Green Book - Eine besondere Freundschaft» basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt vom Beginn einer berührenden Freundschaft. In den Hauptrollen sind Viggo Mortensen und Mahershala Ali zu sehen. Das Werk gewann bereits drei Golden Globes und ist nun für fünf Oscars nominiert.

Green Book - Eine besondere Freundschaft, USA 2018, 131 Min., FSK ab 6, von Peter Farrelly, mit Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini