Deutsche Kinocharts : Grantiger Weihnachtsmuffel «Der Grinch» ganz oben

Der Trickfilm mit «Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen» musste den Thron räumen für einen Animationsfilm, in dem Otto Waalkes dem Grisgram Grinch seine Stimme leiht.

von dpa

10. Dezember 2018, 13:59 Uhr

Der Weihnachtshasser «Der Grinch» hat es an die Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts geschafft.

Der Animationsfilm, in dem Otto Waalkes dem grünen griesgrämigen Grinch seine Stimme leiht, lockte vom vergangenen Donnerstag bis zum Sonntag knapp 361.000 Besucher in die Kinos, wie Media Control am Montag mitteilte.

Damit tauschte der Trickfilm mit «Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen» die Plätze: Der Fantasy-Film steht nun auf dem zweiten Rang der Charts, in seiner vierten Einspielwoche verzeichnet er mehr als 264.000 Zuschauer, die Gesamtzahl erreichte laut Media Control etwa 2,88 Millionen. Das Drehbuch zu dem Abenteuer schrieb die «Harry Potter»-Autorin J. K. Rowling.

Neu auf dem dritten Rang steigt die Komödie «100 Dinge» mit gut 198.000 Besuchern ein. Der prominent besetzte Film erzählt von Toni und Paul, zwei vermeintlich lässigen Berlinern, die allmählich erkennen, dass sie sich zu Sklaven der Konsumwelt haben machen lassen. Matthias Schweighöfer (Produzent) und Florian David Fitz (Regie) sind auch in den Hauptrollen zu sehen.

Einen Platz nach unten auf die vierte Position rutscht das biografische Filmdrama «Bohemian Rhapsody» über den Queen-Frontmann Freddie Mercury mit rund 116.000 Wochenendbesuchern in seiner sechsten Einspielwoche. Auf der Fünf steht «Tabaluga - Der Film» neu in den Kinocharts mit mehr als 100.000 Zuschauern. Yvonne Catterfeld, Rufus Beck, Michael Bully Herbig, Heinz Hoenig leihen den Protagonisten des bunten Animationsabenteurs um den kleinen hellgrünen Drachen Tabaluga ihre Stimmen.