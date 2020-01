Gala in Los Angeles : Grammy-Auftakt wird dem Gedenken an Kobe Bryant gewidmet

In Los Angeles läuft zur Stunde der Verleihung des bedeutendsten Musikpreises der Welt. Zu Beginn der Grammy-Verleihung wird einer wenige Stunden zuvor verunglückten Baketball-Legende gedacht.

von dpa

27. Januar 2020, 02:32 Uhr

Unter dem Eindruck des überraschenden Todes von Basketball-Superstar Kobe Bryant hat am Sonntagabend in Los Angeles die Show zur 62. Verleihung der Grammy Awards begonnen.

«Hier sind wir alle, in der größten Nacht der Musik. Um ehrlich mit Euch zu sein, fühlen wir gerade eine wahnsinnige Trauer», sagte Sängerin Alicia Keys, die als Moderatorin durch den Abend führte.

«Heute haben Los Angeles, Amerika und die Welt einen Helden verloren. Wir stehen hier, und unsere Herzen sind gebrochen, im Haus, das Kobe erschaffen hat», sagte Keys bei der Veranstaltung im Staples Center, wo der im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz am Sonntag verstorbene Bryant jahrelang mit seinem Basketballteam L.A. Lakers Erfolge gefeiert hatte. Keys sang dann mit der R&B-Band Boyz II Men eine berührende Akustik-Version von deren Song «It's so Hard to Say Goodbye to Yesterday».

«Heute Abend ist für Kobe», hatte zuvor bereits US-Sängerin Lizzo (31) gesagt, als sie den Abend mit ihren Hits «Cuz I Love You» und «Truth Hurts» eröffnete. Lizzo war für acht Preise nominiert und konnte bereits vor der Show in der Nebenkategorie «Beste traditionelle R&B Performance» gewinnen.

Deutsche Gewinnchancen gibt es ebenfalls: Unter anderem könnte Techno-Musiker Apparat mit «LP5» für das beste Dance/Electronic Album ausgezeichnet werden, Komponist Hans Zimmer für die Musik zur Filmversion von «Der König der Löwen».

Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden in mehr als 80 Kategorien über die Preisträger der von Alicia Keys moderierten Veranstaltung.