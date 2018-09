Deutsche Kinocharts : Graf Dracula ist zurück auf Platz eins

Der Action-Thriller «The Equalizer 2» musste seine Spitzenposition räumen. Monstermäßiger Animatiosspaß war angesagt: Die meisten Zuschauer chekten zuletzt wieder ins «Hotel Transsilvanien» ein.

von dpa

03. September 2018, 11:13 Uhr

Der Animationsfilm «Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub» kehrt nach sechs Wochen zurück an die Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts. 115.400 Besucher zwischen Donnerstag und Sonntag genügten für Platz eins, wie Media Control mitteilte.

Das dritte Monster-Abenteuer um Graf Dracula (gesprochen von Rick Kavanian) übersprang damit die Marke von zwei Millionen Besuchern in Deutschland.

Von Drei auf Zwei verbessert sich «Sauerkrautkoma»: Die Krimiverfilmung nach einem Bestseller von Rita Falk interessierte 103.400 Kinobesucher. Für «The Equalizer 2» mit Denzel Washington, Nummer eins der Vorwoche, reicht es mit 102.400 Zuschauern nur noch für den dritten Platz. Vierter ist weiterhin «Mission: Impossible - Fallout» (73.900) und Fünfter bleibt das Filmmusical «Mamma Mia! Here We Go Again» (70.200).