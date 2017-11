In der Komischen Oper Berlin : «GQ» kürt «Männer des Jahres» - Schwarzenegger: «Eine Ehre»

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Der Schauspieler und frühere kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger ist am Donnerstagabend in der Komischen Oper Berlin für sein Lebenswerk geehrt worden. «Für mich ist es wirklich eine Ehre, dass ich hier bin und die Auszeichnung kriege», sagte er vor der Gala des Lifestyle-Magazins «GQ».

««Legend of the Century» - ich meine, das ist wirklich unglaublich, so etwas kann nur einmal im Leben passieren», stellte der 70-Jährige fest. Deutschland sei für ihn wie ein Sprungbrett nach Amerika gewesen.

Als «Männer des Jahres» ausgezeichnet wurden auch Fußballweltmeister Philipp Lahm, Schauspieler Matthias Schweighöfer, Sänger Mark Forster und Jazz-Musiker Gregory Porter. «Fack Ju Göhte 3» wurde als bester deutscher Film ausgezeichnet, einen Ehrenpreis erhielt «Willkommen bei den Hartmanns». Männermodel David Gandy wurde als «Stilikone», sein Kollege Johannes Huebl als «Influencer of the Year» und Thom Browne als «Designer of the Year» ausgezeichnet.

Die «Männer des Jahres»-Preise der Zeitschrift «GQ» (Gentlemen's Quarterly) aus dem Condé-Nast-Verlag werden in mehreren Ländern verliehen. Die Preisverleihung in Deutschland ging bereits zum 19. Mal über die Bühne. Durch den Abend führte Barbara Schöneberger.

