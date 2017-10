Fernsehsendung : GNTM: Heidis Casting ist für die 13. Staffel eröffnet

vergrößern 1 von 1 Foto: Marcel Kusch 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Okt.2017 | 14:44 Uhr

Im Herbst schickt Heidi Klum wieder ihre Assistenten los, um neue Bewerberinnen für ihre ProSieben-Show «Germany's next Topmodel» zu suchen. Am 21. Oktober sei in München der Casting-Auftakt zur 13. Staffel, teilte der Münchner Privatsender ProSieben am Donnerstag mit.

Die Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo, die auch in der anstehenden 13. Staffel erneut dabei sind, sollen wieder nach den schönsten Mädchen im Lande Ausschau halten.

Klum (44) ließ über ProSieben mitteilen, dass sie über «Instagram-#ichbingntm2018 im Vorfeld bereits viele, tolle Models» ausgesucht habe.

Im Frühjahr gewann die jetzt 19-jährige Céline Bethmann aus Koblenz die 12. Staffel des Laufsteg-Wettbewerbs, den gut 2,6 Millionen Zuschauer pro Ausgabe verfolgten. Hinzu kommen mitunter mehr als eine Million Klicks pro Sendung im Netz.

