Ritterschlag : Glamour und Glitzer: The Weeknd wird 31

Er gilt als Musik-Avantgardist, wurde schon mehrfach mit einem Grammy dekoriert und trat zuletzt bei einem Sport-Großereignis in den USA auf. Heute wird der Künstler aus Kanada 31 Jahre alt.

Berlin | Wer in der Halbzeitpause beim Super Bowl mit einem Kurzkonzert für Unterhaltung sorgen darf, gehört zu den angesagtesten Größen der Musikbranche. Lady Gaga hatte schon die Gelegenheit, Jennifer Lopez, Shakira oder The Who. Am vorvergangenen Sonntag war ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.