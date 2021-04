Pandemie : „Gladiator“ Moeller begleitet Eltern zur Impfung

Ralf Moeller hat den Lockdown bei seinen Eltern verbracht - und sich um ihre Impftermine gekümmert. Nun waren sie an der Reihe. Richtig zufrieden ist der ehemalige „Mr. Universum“ aber nicht.

Recklinghausen | Es ist früher Morgen, als Ralf Moeller auf dem Treppchen seines Hauses in Recklinghausen erscheint. Die Jalousien im Erdgeschoss, in dem seine Eltern Ursula (85), genannt Uschi, und Helmut (92) leben, sind noch geschlossen. Nur Helmut war eben mal am Fenster zu sehen, beim Rauchen. Dann fahren plötzlich zwei Taxis in die Seitenstraße. Moeller setzt...

