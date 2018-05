Sport und Wissenschaft : Gerst an DFB-Team: “Was haltet Ihr von unserer Speziallackierung?“

Was hat Fußball mit Wissenschaft zu tun? Astronaut Alexander Gerst weiß, wie man beides geschickt verbindet

von Franziska Sanyang

31. Mai 2018, 20:45 Uhr

„Frage ans DFB-Team – was haltet ihr von unserer Speziallackierung?“ – Via Twitter wandte sich Astronaut Alexander Gerst gestern an die deutsche Fußballnationalmannschaft. Passend dazu veröffentlichte „Astro-Alex“, wie er sich selbst bei Twitter nennt, ein Foto genau der Weltraumrakete, die ihn nächste Woche für die Mission „Horizons“ zur ISS bringen soll. Der Clou: Auf dem unteren Ende der Rakete steht „Fifa World Cup Russia 2018“ geschrieben. Davor posiert Gerst mit zwei Kollegen. Lachend halten sie gemeinsam einen Fußball.

Ihm folgen bei Twitter fast 1,1 Millionen Menschen. Übrigens, verglichen mit den jeweils über 100 Millionen Anhängern, die etwa Schauspielerin Selena Gomez, Fußballer Christiano Ronaldo oder auch Sängerin Beyonce in den sozialen Netzwerken haben, erscheinen Gerst-Follower-Zahl erstmal nicht groß.

Doch was soll das Ganze. Alexander Gerst verdient sein Geld nun mal nicht mit Schauspielerei, Spitzensport oder Musik. Alexander Gerst ist Wissenschaftler. Und natürlich Astronaut. Sein Lebenslauf klingt eher wie der eines Nerds denn eines Superstars: Abitur, Studium der Geophysik und Geowissenschaften – Spezialgebiet: Vulkane.

Dennoch beweist Astro-Alex, dass er den Nerv der Zeit und vor allem der Jugend trifft. Und somit wurde er zum Superstar der Wissenschaft. 2015 wurde er für sein wissenschaftliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. „Eine Inspiration für junge Menschen“ – solche Titel wie gestern in der Frankfurter Rundschau sind keine Seltenheit, wenn es um Alexander Gerst geht. Und nicht zu vergessen, seine beträchtlichen Fanzahlen in sozialen Netzwerken.

Doch was ist Alex‘ Geheimnis? Wie hat er es geschafft, die junge Bevölkerung wieder für das Thema Raumfahrt zu begeistern? Ein Grund ist sicherlich, dass er weiß, wie man Jugendliche und junge Erwachsene erreicht. Nämlich, indem man genau die Kanäle bespielt, auf denen sie ohnehin unterwegs sind. So gibt es Astro-Alex nicht nur bei Twitter, sondern auch bei Facebook, Flikr und Instagram.

Mit seiner lockeren, sympathischen und nicht abgehobenen Art hat der Astronaut schon vor vier Jahren die Menschen mit seinen Tweets und spektakulären Fotos aus dem Weltraum begeistert. Und auch dieses Mal wird der Wissenschaftler uns via Social Media mit ins All nehmen. Wir dürfen uns auf Geographieunterricht live freuen!

Auch die geschickte Verbindung von Fußball und Wissenschaft tragen sicherlich zu Gersts Popularität bei. So hatte der Fußballfan schon bei seinem Raumflug 2014 einen Stern aus Stoff im Gepäck. Als Deutschland Weltmeister wurde, nähte er sich diesen kurzerhand im Weltall auf sein Trikot und twitterte: „Als Experten in Sachen Sterne haben wir schon mal einen besorgt...“

Nächste Woche wird Gerst einen fünften Stern mitnehmen. Ob er diesen ebenso aufnähen kann, wird bei der WM auf der Erde entschieden werden. Auf jeden Fall werden die Astronauten im Weltraum die Spiele verfolgen und jeweils für ihr Team die Daumen drücken. Für die deutsche Nationalmannschaft ist Gerst so etwas wie ihr Glücksbringer im All. Auf die Frage des Astronauten – natürlich via Twitter – ob er denn auch 2018 einen Stern mitnehmen sollte, schrieb das DFB-Team: „Einpacken – hat ja 2014 auch schon Glück gebracht.“