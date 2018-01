Gary Oldman und Timothée Chalamet gehören zu den fünf Nominierten für den Oscar als bester Hauptdarsteller.

von dpa

23. Januar 2018, 14:48 Uhr

Oldman wurde für seinen Auftritt als Winston Churchill in «Churchill - Die dunkelste Stunde» aufgestellt, Chalamet für seine Rolle in dem Liebesfilm «Call Me By Your Name». Das teilte die Oscar-Akademie mit.