Neue TV-Show : Gätjen und Opdenhövel auf Familienbesuch

Der Privatsender ProSieben will im Herbst eine neue Live-Show starten, in der Unvorhersehbares passiert. Zwei Familien treten gegeneinander an.

von dpa

12. August 2019, 16:01 Uhr

ProSieben bringt seine neue Show buchstäblich zu den Zuschauern nach Hause. Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel rücken in ein Wohnviertel in Deutschland aus und lassen zwei Familien mitten auf der Straße gegeneinander antreten.

Die Moderatoren schlagen sich jeweils auf eine Seite. Wie der Sender am Montag mitteilte, soll «Die Live-Show bei dir zuhause» in diesem Herbst auf ProSieben anlaufen. Senderchef Daniel Rosemann verspricht sich von dem neuen Format «jede Menge Spaß und unvorhersehbares, spannendes Live-TV», wie er sagte.