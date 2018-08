Deutsches Hippie-Leben auf La Palma : Gabriella und die Höhle

Eine Aussteigerin erzählt von ihrem Alltag auf der Kanarischen Insel

von Carola Frentzen

31. August 2018, 12:00 Uhr

Als die 68er-Bewegung vor 50 Jahren freie Liebe, Pazifismus und einen alternativen Lebensstil propagierte, da war Gabriella noch gar nicht geboren. Aber mit dem „Spirit“ dieser Zeit kann sich die 44-Jährige identifizieren. Sie sei ein „stolzer Hippie“, sagt sie, und ihre blauen Augen strahlen aus einem sonnengebräunten, glücklichen Gesicht. Seit vier Jahren lebt die Deutsche in einem schwer zugänglichen Winkel von La Palma in einer Höhle – oder genauer gesagt in mehreren Höhlen, die einst die Urbevölkerung der Kanareninsel bewohnte.

Wer jetzt an dunkle Gewölbe denkt, an klaustrophobische Enge und Kälte, der liegt ganz falsch. Es ist gemütlich in Gabriellas Wohnhöhle, luftig und hell. Sie liegt leicht erhöht und ist an zwei Seiten offen. Ein mit einem Sonnenschutz aus hellem Stoff ausgekleidetes Fenster und der Eingang wurden von Zeit und Erosion in den Fels gemeißelt, ganz natürlich. Zwei Korbsessel an einem Holztisch, eine Küchenecke mit allerlei Schränkchen und Utensilien und ein Hochbett mit Moskitonetz leuchten bei Sonne im blauen Licht des Nachmittags. Eine sonderbare Energie liegt über dem Ort.

Gabriellas Höhlen liegen in einem der vielen „Barrancos“ von La Palma. Das sind tiefe Schluchten, unzugänglich und unberührt, voll mächtiger Natur – darunter Feigenkakteen, duftender weißer Ginster, heimische Bäume und hohe Gräser. Die Höhlen sind so gut in die Landschaft integriert, dass sie erst sichtbar werden, wenn man direkt davor steht. Und das ist gut so.

Denn Gabriella und ihr Lebenspartner Christian, der vor zwei Jahren zu ihr gezogen ist, lieben die Abgeschiedenheit. Bereits jetzt leben in der Schlucht weitere Aussteiger in Höhlen. Dass das Paradies von Schaulustigen überrannt und die Stille und Magie des Ortes dadurch zerstört werden könnten, ist ihrer aller Albtraum. Nur acht Katzen und der alternde Hund von Gabriellas Tochter gehören zum Höhlenidyll. – sowie gelegentlich Gäste, die „Retreats“ bei dem Paar buchen, um ihr stressiges Alltagsleben für ein paar Tage hinter sich zu lassen. Dabei helfen eine gemütliche Massagehöhle, deren Öffnungen mit Autofenstern ausgekleidet wurden, und eine etwas abseits gelegene Gästehöhle.

Gabriella wurde in der DDR geboren, in dem Dorf Liegau-Augustusbad bei Dresden. Ihr Stiefvater geriet mit der Stasi aneinander und ging in den Westen. Als sie 14 war, erhielt die Familie die Ausreisegenehmigung. „Nur mit ein paar Koffern reisten wir ab und zogen in die Nähe von Recklinghausen.“ Der Jugendlichen fiel es schwer, sich im Westen zurechtzufinden. Die Freunde in der DDR wollten nichts mehr von ihr wissen, aber auch in der Bundesrepublik litt sie unter Vorurteilen. „Ich habe schon früh den Glauben an das politische System verloren“, sagt sie.

Mit 15 zog sie aus, putzte und kellnerte, um sich über Wasser zu halten, machte dann eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Nach vielen Umwegen, Irrungen, Wirrungen und Krankheiten gelangte sie vor 20 Jahren nach La Palma. „Die Insel hatte von Anfang an etwas Magisches. Hinter jeder Kurve gibt es etwas zu entdecken“, schwärmt sie und streichelt ihren Kater, der auf ihren Beinen schnurrt. Gabriella lernt alles über Kräuter und deren heilsame Wirkung. Eine Kräuterfinca, die sie aufbaut, verliert sie unter unglücklichen Umständen. Weitere Dramen folgen, kurzzeitig sitzt sie sogar – unschuldig – in Haft. Der Tiefpunkt. Dann hört Gabriella von Bekannten, dass im Inselnorden Höhlen verkauft werden. „Ich sah diese hier und wusste, das ist es“, erinnert sie sich. „Die ersten drei Monate habe ich nur geweint, man könnte sagen, meine Seele hat sich ausgeheult.“

Die Sonne geht unter und wirft Schatten auf den jetzt in weiche Grüntöne getauchten Barranco. „Ich würde jedem empfehlen, sich eine Auszeit zu nehmen und seine eigene Natur kennenzulernen“, sagt Gabriella. Der Ausblick von der Wohnhöhle ist überwältigend. „Das alles gibt mir ein Gefühl von tiefem Frieden. Die Höhle, das fühlt sich wie ein Zuhause an.“ Sie lächelt von innen heraus, wie es nur eine kann, die lange gesucht und dann das Glück gefunden hat.