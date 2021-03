ZERO-Künstler : Futurist und Lichtmagier: Heinz Mack wird 90

Am Anfang hieß es, er habe nicht alle Tassen im Schrank. Der ZERO-Künstler Heinz Mack war in jungen Jahren nicht nur experimentierfreudig, sondern auch sehr abenteuerlustig.

Düsseldorf | Als Kanzler Konrad Adenauer in den 1950er Jahren auf großen Plakaten noch „Keine Experimente!“ predigte, träumte der junge Künstler Heinz Mack schon von Expeditionen in die Sahara. Kurzentschlossen griff Mack damals zum Farbtopf und übermalte auf den CDU-Plakaten an den Litfaßsäulen das Wort „keine“ mit schwarzer Farbe. Dafür musste der aufmüpfige ...

