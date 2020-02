Eine einzige Baustelle : Für Michael Brandner ist Berlin die falsche Hauptstadt

Michael Brandner mag Berlin, aber als Hauptstadt favorisiert der Schauspieler eine andere Metropole.

von dpa

29. Februar 2020, 14:01 Uhr

Schauspieler Michael Brandner (68, «Hubert ohne Staller») hält Berlin nicht für die richtige Hauptstadt Deutschlands.

«Für mich ist Berlin die Hauptstadt der Behauptungen. Sie liegt nicht im Zentrum der Republik und ist, auf Sand gebaut, irgendwie immer am Schwimmen. Für eine Regierung das unsolideste Pflaster, das man sich vorstellen kann», sagte er am Rande der Actors Night am Freitagabend in Berlin. Der gebürtige Augsburger: «Wenn man sich auf schaukelndem Boden befindet, versucht man immer nur, sich auf den Beinen halten. Das ist die Politik der letzten Jahre.»

Seit er Berlin kenne, sei die Stadt eine einzige Baustelle, «sowohl für die Politiker als auch für die Architekten und Philosophen». Sie sei deshalb natürlich auch dauerhaft interessant, aber eben die falsche Hauptstadt.

Er selbst habe in Berlin nur gearbeitet und wohne seit 24 Jahren in München. «München ist aber eine Provinzhauptstadt. Von der Solidität und der Deutschheit her wäre für mich eher Hamburg Hauptstadt gewesen. Ich finde Berlin aber trotz allem klasse und bin sehr gern in Charlottenburg.»