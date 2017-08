Bekenntnis : Früherer Teeniestar Aaron Carter steht auch auf Männer

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Der frühere US-Teeniestar Aaron Carter (29) steht auch auf Männer. «Als ich etwa 13 Jahre alt war, begann ich, Jungs und Mädchen attraktiv zu finden», schrieb der Bruder von Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (37) am Samstag auf Twitter.

Teils habe er gedacht, das Gefühl sei vorübergehend. «Erst als ich 17 Jahre alt war, hatte ich nach ein paar Beziehungen mit Mädchen eine Erfahrung mit einem Mann, zu dem ich mich hingezogen fühlte, mit dem ich auch arbeitete und aufwuchs.»

Es sei ihm wichtig, seinen Fans dieses Gefühl mitzuteilen, das ihn fast sein halbes Leben lang belastet habe, schrieb Carter. «Es macht mir keine Schande, nur eine Last und eine Bürde, an der ich lange Zeit festgehalten habe und die ich von mir heben lassen will.»

Carter feierte Ende der 90er Jahre mit Hits wie «Crush On You» und «Aaron's Party» Erfolge und versucht sich immer wieder an einem Comeback. Derzeit ist er in den USA auf Tour, um für seine Single «Sooner or Later» zu werben.

Carters Tweet

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 18:18 Uhr