Neues aus Hollywood : Freche Komödie für ««Wunder»-Star Jacob Tremblay

Ein Wunderkind startet durch: Nachwuchsstar Jacob Tremblay macht auf lustig.

von dpa

21. März 2018, 14:22 Uhr

Der kanadische Nachwuchsstar Jacob Tremblay (11) ist durch ernste Rollen bekannt. In «Raum» mimte er einen kleinen Jungen, der mit seiner Mutter gefangen gehalten wird, in «Wunder» einen Schüler, dessen Gesicht durch ein Gendefekt entstellt ist. Das wird sich mit der geplanten Komödie «Good Boys» ändern, wie «Deadline.com» berichtet. Der Elfjährige soll darin einen von vier Jungen spielen, die die Schule schwänzen und in allerhand Abenteuer verwickelt werden.

Das Skript stammt von Lee Eisenberg und Gene Stupnitsky, die das Drehbuch für die freche Komödie «Bad Teacher» mit Cameron Diaz und Justin Timberlake lieferten. Das Autoren-Duo will bei «Good Boys» erstmals Regie führen, der Drehstart ist für den Sommer geplant. Seth Rogen und Evan Goldberg («Bad Neighbors 2») sind als Produzenten an Bord.