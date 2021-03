Schlager : Forever young: Olaf der Flipper wird 75

Die Frisur sitzt, dass Kettchen mit dem Flipper-Anhänger baumelt am Hals. Begegnung mit Schlager-Urgestein Olaf der Flipper. Zu feiern gibt es grade einiges.

Bretten | Auf der Bühne gerne in knallbuntem Jackett, zu Hause unspektakulär in Jeans und schwarzem Hemd mit schwarzer Weste: „Kommen'se rein“, sagt Olaf der Flipper und öffnet weit die Tür in sein Haus in Bretten bei Karlsruhe. „Olaf der Flipper“ - so nennt er sich als Solokünstler selber, immer noch und gerne, auch zehn Jahre nach dem Ende des legendären S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.