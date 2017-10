Spaß am Morgen : Ford und Gosling: Lachanfall und Schnaps bei Interview

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

erstellt am 05.Okt.2017 | 19:07 Uhr

Die Hauptdarsteller der Science-Fiction-Fortsetzung «Blade Runner 2049», Harrison Ford und Ryan Gosling, haben sich bei einem Interview im britischen Fernsehen vor Lachen kaum einbekommen.

Während des Gesprächs mit Alison Hammond von der Morningshow «This Morning» machte sich Gosling sogar eine kleine Schnapsflasche auf und goss sie in sein Glas. «Ich habe das Gefühl, dass das hier genau darauf hinausläuft», erklärte der 36-Jährige. Später genehmigten sich auch Hammond und Ford einen Schluck.

Der Spaß begann bereits vor dem eigentlichen Start des Interviews, als die Fragestellerin offen zugab, den Originalfilm «Blade Runner» aus dem Jahr 1982 nie gesehen zu haben. «Ich bedanke mich für die Offenheit», entgegnete Gosling. Daraufhin mussten die drei bei fast jeder Antwort lachen. «Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist das ein Interview?», fragte Gosling. Die beiden US-Stars sind seit diesem Donnerstag in «Blade Runner 2049» in den deutschen Kinos zu sehen.

Das Video des britischen Senders ITV wurde bis Donnerstagabend fast 500 000 Mal aufgerufen.

