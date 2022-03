Academy Awards : Filmkomponist Hans Zimmer gewinnt einen Oscar für „Dune“

Es geht los mit der Verleihung der Oscars. Nicole Kidman kommt mit ihrem Ehemann, Timothée Chalamet dafür ohne Hemd. Noch vor der offiziellen Verleihung wird eine wichtige Nachricht bekannt.

Der aus Deutschland stammende Komponist Hans Zimmer hat einen Oscar gewonnen. Der 64-Jährige wird für die Filmmusik zum Science-Fiction-Epos „Dune“ ausgezeichnet, wie die Akademie in der Nacht bei Twitter bekanntgab. Für Zimmer, der seit Langem in den USA lebt, ist es bereits der zweite Oscar. In den 1990ern war er bereits für die Musik zum Disney-Zei...

