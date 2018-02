Academy Award : Filme mit den meisten Oscar-Nominierungen

Drei Filme erhielten bisher 14 Oscar-Nominierungen: «La La Land», «Alles über Eva» und «Titanic». Dahinter reiht sich aber gleich Guillermo del Toros Fantasy-Märchen «Shape of Water» ein.

von dpa

26. Februar 2018, 15:50 Uhr

Die Filme mit den meisten Nominierungen bei den diesjährigen Oscars: Guillermo des Toros Fantasy-Märchen «Shape of Water» ist der große Favorit.

13 NOMINIERUNGEN «Shape of Water - Das Flüstern des Wassers»

8 NOMINIERUNGEN «Dunkirk»

7 NOMINIERUNGEN «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

6 NOMINIERUNGEN «Die Dunkelste Stunde» und «Der seidene Faden»

5 NOMINIERUNGEN «Blade Runner 2049» und «Lady Bird»

4 NOMINIERUNGEN «Call Me by Your Name», «Get Out», «Mudbound» und «Star Wars: Die letzten Jedi»