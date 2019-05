Dreharbeiten : Film über Krupp-Manager Berthold Beitz

Die ARD dreht einen Fernsehfilm über den Krupp-Manager Berthold Beitz (1913-2013). Beitz wird von dem renommierten Theaterschauspieler Sven-Eric Bechtolf dargestellt. Edgar Selge («Tatort») verkörpert den Historiker Golo Mann, der von Beitz engagiert wird, um ein Buch über Krupp zu schreiben.

von dpa

21. Mai 2019, 19:14 Uhr

Am Dienstag fanden Dreharbeiten auf Schloss Drachenburg in Königswinter statt. Weitere Drehorte gibt es bis Ende Juni in Mecklenburg-Vorpommern und Österreich, wie die ARD Degeto mitteilte. Die Produktion mit dem Arbeitstitel «Berthold Beitz – ein unruhiges Leben» soll voraussichtlich Ende dieses Jahres im Ersten gezeigt werden.