Auszeichnungen : Film über junge Syrerin gewinnt VFF Dokumentarpreis

Die Dokumentation „The other side of the river“ über eine junge Syrerin zeigt eine neue Perspektive auf das Bürgerkriegsland. Der Film wurde nun mit einem deutschen Filmpreis ausgezeichnet.

München | Eine Doku über eine 19-jährige Syrerin, die vor einer Zwangsheirat aus ihrer Heimat flieht und der kurdischen Frauenarmee betritt, wird mit dem diesjährigen VFF Dokumentarfilm-Produktionspreis ausgezeichnet. Das teilte am Freitag ein Sprecher des Münchner Filmfestivals DOK.fest mit. Ausgezeichnet werden die Produzenten Frank Müller und Guevara Name...

