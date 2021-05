Komikerin : Feminismus und Mainstream - Amy Schumer wird 40

Mit Selbstironie, scharfer Zunge und Umdrehen von Geschlechterrollen wurde Amy Schumer zu einer der bekanntesten Komikerinnen der USA. Nun erweitert sie ihr Repertoire um eine neue Perspektive.

New York | Als Amy Schumer heiratete, sah sich die Komikerin mit der Frage konfrontiert, worüber sie künftig bei ihren Auftritten Witze reißen würde. „Alles, worüber du gesprochen hast, war, genagelt zu werden“, zitierte Schumer in der ikonischen US-Show „Saturday Night Live“. Am 1. Juni wird der Comedy-Star 40 Jahre alt - und hat das Repertoire auch darum er...

