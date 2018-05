Fußball : FDP-Chef Lindner ist Borussia-Dortmund-Fan

Schwarz und Gelb sind seine Farben - zumindest, wenn es um Fußball geht. Hier drückt Christian Lindner dem BVB die Daumen, aber seine Begeisterung geht noch weiter.

von dpa

29. Mai 2018, 08:18 Uhr

FDP-Chef Christian Lindner (39) schwärmt für den Revierclub Borussia Dortmund - und hat auch einen Mitgliedsausweis des BVB.

«Schwarz und Gelb ohne Grün, das gefällt mir auch», sagte der Bundes-Parteivorsitzende am Montagabend in Düsseldorf in Anspielung auf die Vereinsfarben und mit einem Seitenhieb auf die gescheiterten Gespräche für eine Jamaika-Koalition im Bund.

Ihm gefalle die Spielweise und Atmosphäre des Fußball-Bundesligisten, außerdem schätze er BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur im Düsseldorfer «Ständehaus» am Rande einer Veranstaltung der Rheinischen Post Mediengruppe.

Er sei vor einiger Zeit und in einer schwierigen BVB-Phase Mitglied geworden, sagte Lindner, «weil man ja gerade in einer Zeit, wo nicht alles läuft wie geplant, ein Zeichen der Solidarität setzen muss».