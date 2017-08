Erfolgsregisseur : Fatih Akin: Blick auf verschiedene Kulturen

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Fatih Akin gilt als einer der erfolgreichstenFilmemacher Deutschlands. Schon sein Debüt «Kurz und schmerzlos» von 1998 wurde mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Es folgten die wunderbar stimmungsvollen Dramen «Im Juli» und «Solino», bevor derRegisseur 2004 endgültig seinen internationalen Durchbruch feierte: «Gegen die Wand» erzählt von einer jungen Türkin in Deutschland, die eine Scheinehe eingeht, um den engen Moralvorstellungen ihrer Familie zu entkommen.

Das Werk machte Hauptdarstellerin Sibel Kekilli über Nacht berühmt und gewann 2004 den Goldenen Bären als bester Film der Berlinale sowie zwei Europäische Filmpreise.

Sein neuer Film «Aus dem Nichts», der für Deutschland ins Oscar-Rennen geht, lief dieses Jahr im Wettbewerb beim Filmfest in Cannes. Akin erzählt in dem NSU-Drama von einem Bombenanschlag in Hamburg, bei dem ein Mann und sein kleiner Sohn sterben - zurück bleibt die Ehefrau und Mutter, gespielt von Diane Kruger. Sie gewann dafür in Cannes den Preis als beste Hauptdarstellerin.

Akin wurde am 25. August 1973 als Kind türkischer Einwanderer in Hamburg geboren und wuchs im multikulturellen Stadtteil Altona auf. Auch seine Filme spielen häufig in Hamburg - und greifen immer wieder das Leben zwischen verschiedenen Kulturen und Welten auf. Dazu gehören neben «Gegen die Wand» auch die Komödie «Soul Kitchen» mit Adam Bousdoukos und Moritz Bleibtreu sowie das Drama «Auf der anderen Seite».

Kritische Aspekte scheut Akin, der auch als Produzent undDrehbuchautor arbeitet, ebenfalls nicht: Mit «The Cut» griff er das Massaker an Armeniern im Osmanischen Reich auf und prangerte mit der Dokumentation «Müll im Garten Eden» die Müllverschmutzung in der türkischen Heimatregion seiner Eltern an.

Im vergangenen Jahr feierte der Deutsch-Türke allerdings mit einem ganz anderen Genre einen großen Erfolg: «Tschick» ist die Bestsellerverfilmung von Wolfgang Herrndorfs Roman und erzählt von der Flucht zweier ausgerissener Jungs durch Ostdeutschland. Akin lebt mit seiner Frau und den gemeinsamen zwei Kindern in Hamburg.

Festival Cannes

Festival bei Twitter

Festival bei Facebook

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 11:43 Uhr