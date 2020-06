Einschaltquoten : Fast so viele Zuschauer wie 2003: Wunsch-«Tatort» top

Nur etwa 600.000 Zuschauer weniger als vor 17 Jahren bei der Erstausstrahlung entschieden sich am Sonntagabend für den ersten Wunsch-«Tatort» des Ersten im Jubiläumssommer der beliebtesten TV-Reihe Deutschlands.

von dpa

22. Juni 2020, 11:29 Uhr

Fast so viele Zuschauer wie bei der Erstausstrahlung vor fast 17 Jahren haben am Sonntagabend den Wunsch-«Tatort» mit dem Titel «Wenn Frauen Austern essen» gesehen. Im Schnitt 6,35 Millionen schalteten ab 20.15 Uhr das Erste ein. Das entsprach einem Marktanteil von 21,2 Prozent.

In dem Film gibt eine Literaturagentin in ihrem Haus ein Austernessen für ihre Starautorinnen. Eine Frau stirbt, später eine weitere. Eine der Anwesenden muss es gewesen sein - ein klassischer «Whodunit» (Wer war es?). Am 12. Oktober 2003 guckten damals knapp 7 Millionen zu.

Es handelt sich um den 35. Fall des Münchner Ermittlerteams Batic und Leitmayr und um den 542. «Tatort» überhaupt. Inzwischen ist der «Tatort» bei Krimi Nummer 1135 und das München-Duo bei 84 Fällen.

Der Film fing im Oktober 2003 erst nach 21 Uhr an, weil die ARD damals zuvor das Fußball-Weltmeisterschaftsfinale der Frauen aus Los Angeles mit dem goldenen Tor zum 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft über Schweden übertragen hatte.

In einer knappen Abstimmung mit nur 39 Stimmen Vorsprung hatte sich der Münchner Fall im Rennen mit Münster als erster Wunsch-«Tatort» durchgesetzt. Zum Jubiläum «50 Jahre "Tatort"» stehen in der Sommerpause 50 Episoden aus den vergangenen 20 Jahren zur Online-Wahl. Für den kommenden Sonntag - 28. Juni - läuft nun bis Freitag das Voting von vorne mit den übrigen 49 Krimis.

Zur Primetime am Sonntag landete das ZDF-Meldodram «Rosamunde Pilcher: Argentinischer Tango» von 2016 auf Platz zwei (3,93 Millionen/13,1 Porzent), gefolgt vom Science-fiction-Abenteuer «Der Marsianer - Rettet Mark Watney» mit Matt Damon von 2015 in Sat.1 (1,58 Millionen/5,7 Prozent).

Dahinter lagen ProSieben mit dem Saga-Ende «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2» (1,41 Millionen/5,0 Prozent) aus dem Jahr 2011 sowie RTL mit der Digitaltrickkomödie «Ich – Einfach unverbesserlich 3» von 2017 (1,34 Millionen/4,5 Prozent).

Es folgten ZDFneo mit der Krimiwiederholung «Ein starkes Team: Tödliche Seilschaften» von 2019 (1,17 Millionen/3,9 Prozent), Vox mit «Shopping Queen Spezial – Luxus Ladies» (990 000/3,8 Prozent), RTLzwei mit dem Jackie-Chan-Film «Skiptrace» (890 000/3,1 Prozent) und Kabel eins mit der Dokusoap «Bus Babes» (780 000/2,6 Prozent).

Am späteren Abend schauten den Pandemie-Film und Viren-Thriller «Contagion» bei Sat.1 immerhin 930.000 Zuschauer (7,8 Prozent ab 23 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:200622-99-517081/2