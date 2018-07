Neues aus Hollywood : «Fast & Furious»-Ableger: Idris Elba soll Bösewicht spielen

Die «Fast & Furious»-Reihe bekommt ein Spin-off. Dwayne Johnson ist mit an Bord, Idris Elba soll ihm das Leben schwer machen.

von dpa

06. Juli 2018, 08:34 Uhr

Der britische Star Idris Elba (45, «Avengers: Infinity War») will es in einer Action-Rolle mit seinem Hollywood-Kollegen Dwayne Johnson aufnehmen.

In «Hobbs and Shaw», dem geplanten Ableger der Hitserie «Fast & Furious», soll Elba einen Bösewicht spielen, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» berichteten.

Johnson ist in seiner «Fast & Furious»-Rolle als US-Agent Luke Hobbs an Bord, während Jason Statham erneut den Gangsterboss Deckard Shaw mimt. Vanessa Kirby («The Crown») spielt ebenfalls mit. Die Dreharbeiten unter der Regie von David Leitch («Deadpool 2») sind für Herbst geplant. Der Actionfilm soll im Juli 2019 in die Kinos kommen.