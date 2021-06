Kinderbuch-Verfilmung : Farbenfroher Zirkus: „Mein Freund Poly“

Eine Zehnjährige und ein Pony aus dem Zirkus freunden sich an. Als das Mädchen erfährt, dass das Tier schlecht behandelt wird, sucht es nach einem Ausweg.

Berlin | So ein Umzug, der geht doch eigentlich fast immer auch einher mit einigen Neuerungen. Gerade für die Kleinen aber, für die Kinder einer Familie, stellt eine neue Umgebung oftmals eine besondere Herausforderung dar. So fällt es auch der 10-jährigen Cécile, Protagonistin dieser belgisch-französischen Koproduktion, nach dem Umzug in ein kleines Örtche...

