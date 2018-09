Krimireihe : Explosiver neuer «Tatort» mit Ulrich Tukur

Beim achten «Tatort» mit Ulrich Tukur sollen Cineasten und Freunde der Pyrotechnek gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Die Dreharbeiten laufen bereits.

von dpa

11. September 2018, 13:48 Uhr

Beim neuesten «Tatort» aus Hessen kracht es richtig. Regisseur Thomas Stuber kündigte am Dienstag ein apokalyptisches Szenario an. «Wir werden hier morgen einiges gepflegt in die Luft jagen.»

Der Hessische Rundfunk (HR) dreht derzeit in Friedberg den achten «Tatort» mit Ulrich Tukur in der Rolle von Felix Murot. Der melancholische Kommissar besucht einen alten Kollegen aus BKA-Tagen, gespielt von Peter Kurt. Der ist einer der beiden letzten Beamten, die noch in einer alten Wache irgendwo zwischen Frankfurt und Offenbach ihren Dienst versehen.

Der neue «Tatort» werde nicht mit Querverweisen auf die Filmgeschichte sparen, versprach der HR-Redakteur Jörg Himstedt einen Krimi für Cineasten. Der «Tatort» mit dem Arbeitstitel «Der Angriff» kommt voraussichtlich im dritten Quartal 2019 ins Fernsehen.