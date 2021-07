Unfall mit Flex :  Ex-„Bachelor“ Sebastian Pannek im Krankenhaus

Zum Glück hat seine Frau Angelina noch den Stecker gezogen: Ex-„Bachelor“ Sebastina Pannek hat mit beim Heimwerken verletzt.

Berlin | Der ehemalige „Bachelor“ Sebastian Pannek hat sich nach eigenen Angaben mit einer Flex am Bein verletzt. Er sei in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert worden, berichtete der 34-Jährige am Donnerstag in einem Video bei Instagram, das ihn offenbar in einem Krankenhausbett zeigte. Seine Ehefrau Angelina sei bei dem Unfall zufällig in der Nähe g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.