Einschaltquoten : ESC und «Goldene Kamera» schwach

ESC-Vorentscheid und Verleihung der Goldenen Kamera an einem Abend - wer macht da das Rennen? RTL mit «Der Lehrer» hat die meisten Zuschauer. Das Erste landet auf Platz zwei, das ZDF dahinter.

von dpa

23. Februar 2018, 12:05 Uhr

Es war der Abend des ESC-Vorentscheids und der Verleihung der Goldenen Kamera. Doch die meisten Zuschauer in der Primetime hatte RTL mit seiner Dramedyserie «Der Lehrer». Die jüngste Folge «Erst Fluchtweg überlegen, dann abhauen» kam am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf 3,39 Millionen und einen Marktanteil von 10,4 Prozent. Das waren sogar deutlich mehr als in der Woche davor mit 2,90 Millionen Zuschauer (8,6 Prozent).

«Unser Lied für Lissabon», die Live-Übertragung des Vorentscheids zum Eurovision Song Contest, erreichte dagegen ab 20.15 Uhr im Ersten mit durchschnittlich 3,17 Millionen (9,9 Prozent) weniger Zuschauer - allerdings ist «Der Lehrer» mit nur 60 Minuten auch ein deutlich kürzeres Format.

Beim Vorentscheid in Berlin setzte sich der Sänger Michael Schulte mit der Ballade «You Let Me Walk Alone» gegen seine fünf Konkurrenten durch. Er tritt im Mai beim ESC-Finale in Lissabon für Deutschland an. Bei den Zuschauerzahlen lag das Erste zwar hinter RTL, aber besser als im Vorjahr, als der Vorentscheid, bei dem Isabella Levina Lueen mit «Perfect Life» das Rennen machte, im Schnitt 3,14 Millionen (10,8 Prozent) erreichte.

Außerdem war der Vorentscheid auch 2017 nicht der Quotensieger - sondern landete deutlich hinter einer Folge von «Der Bergdoktor» im ZDF (7,07 Millionen Zuschauer, 21,1 Prozent) auf Platz zwei. Dagegen lag die ARD-Sendung 2016 beim Sieg von Jamie-Lee Kriewitz mit 4,47 Millionen Zuschauern (13,8 Prozent) noch vorn.

Die erneut von Steven Gätjen moderierte Gala zur «Goldenen Kamera», die das ZDF ab 20.15 Uhr weitgehend parallel zum ESC-Vorentscheid zeigte, hatte mit 3,14 Millionen (10,7 Prozent) etwas weniger Zuspruch als die Konkurrenz. Allerdings war die Zuschauerzahl höher als im Jahr davor mit 3,09 Millionen (10,4 Prozent). Starke Zahlen hatte das ZDF tagsüber schon mit den Live-Übertragungen vom 13. Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang - mit Werten von im Schnitt 5,82 Millionen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 45,6 Prozent in der Mittagszeit ab 12.15 Uhr.

Auf Sat.1 hatte die Krimiserie «Criminal Minds» im Schnitt 2,23 Millionen Zuschauer (6,9 Prozent), auf ProSieben die jüngste Folge der Castingshow «Germany's next Topmodel - by Heidi Klum» 2,11 Millionen (7,2 Prozent).

Den Actionthriller «Das Bourne Vermächtnis» auf Vox verfolgten 1,49 Millionen (5,0 Prozent), den Krimi auf ZDFneo «Das Duo: Verkauft und verraten» 1,81 Millionen (5,6 Prozent), die Dokusoap «Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos» bei RTL II 1,00 Millionen (3,1 Prozent).

Im Jahresschnitt 2018 liegt das ZDF unter den deutschen Fernsehsendern mit einem Marktanteil von 14,5 Prozent auf dem ersten Platz. Es folgt das Erste mit 12,8 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,2 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (5,7 Prozent), ProSieben (4,0 Prozent), Vox (4,8 Prozent), Kabel eins (3,2 Prozent), ZDFneo (3,1 Prozent), RTL II (3,0 Prozent) und Super RTL 1,7 Prozent.