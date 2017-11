Ai Weiwei : „Es ist ein Massenmord“

vergrößern 1 von 2 Foto: human flow ug/nfp 1 von 2

von André Wesche

erstellt am 18.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Ai Weiwei ist der bekannteste zeitgenössische Künstler Chinas, der sich vielfältiger Ausdrucksformen wie Skulptur und Installation, Architektur, Film und Fotografie bedient. Bekannt wurde der 60-Jährige auch als Menschenrechtler und Regimekritiker, der in seiner Heimat zeitweise in Haft saß. Heute lebt Ai Weiwei in Berlin und ist Gastprofessor an der Universität der Künste. In seinem Dokumentarfilm „Human Flow“, der gerade in den Kinos gestartet ist, begibt sich der Künstler nun auf die Spuren der internationalen Flüchtlingsströme. André Wesche traf Ai Weiwei in seinem Atelier in Berlin zum Gespräch.



Herr Ai Weiwei, wann haben Sie damit begonnen, sich nicht nur von der menschlichen, sondern auch von einer künstlerischen Seite aus für Flüchtlinge zu interessieren?

Zu einer ersten Annäherung an diese Materie kam es bereits in China. Ich stand unter Hausarrest und mein Pass wurde eingezogen. Es war mir nicht gestattet, zu reisen. Natürlich setzte ich mich intensiv mit den Nachrichten über die Krise auseinander, die sich im Nahen Osten ereignete. Viele der Flüchtlinge landeten in irakischen Camps, weil der Isis Völkermord an verschiedenen Minderheiten betrieb. Es entstanden Flüchtlingslager der Uno im Irak.

Mich interessierte sehr, wer diese entwurzelten Menschen sind und wie man ihnen eine Stimme geben kann. Zu diesem Zweck habe ich einen Fragebogen entworfen: Woher kommst du? Wie sieht dein Leben aus? Welche Bedingungen herrschen im Camp? Wohin soll dich deine Reise führen? Wie siehst du deine Zukunft? Alle haben meine Fragen bereitwillig beantwortet, und wir haben einen Film über ihre Situation gemacht. Das war, bevor ich wieder im Besitz meines Passes war.

Als ich später nach Deutschland kam, genauer gesagt nach Berlin, erfuhr ich, dass einige dieser Menschen bereits den Weg hierher gefunden hatten. Jetzt war es mir endlich möglich, mir persönlich ein Bild zu machen. Ich ging mit meinem Sohn und meiner Freundin nach Lesbos, um weiter zu filmen.



Sie wollten aber nicht dieselben Bilder zeigen, die täglich in den Nachrichten auftauchen?

Genau. Die Aufnahmen sollten weder zu schockierend noch zu sentimental sein. Wir wollen der Humanität und Menschenwürde ein Gesicht geben. Gleichzeitig möchten wir die Schwierigkeiten aufzeigen, mit denen sich diese Menschen konfrontiert sehen. Kommen sie tatsächlich an einen Ort, den man als sicher bezeichnen kann? Können sie dort ein eigenes Leben führen? Es sind so viele Probleme, die sich stellen.

Es ist fast unmöglich, all das in zwei Stunden Film zu zeigen. Wir sprechen ehrlich und sehr sanft über den allgemeinen Zustand der Menschheit und beobachten aus einer globalen Perspektive.

Wann wussten Sie, dass der Film reif für das Kino ist?

Der Film ist beendet, aber er ist weit davon entfernt, fertig zu sein. Er bleibt fragmentarisch. Es wird mir niemals gelingen, einen Film über dieses Thema zu machen, den ich als komplett empfinden würde. Der politische Hintergrund hinter diesen Auseinandersetzungen ist so komplex und schwer zu verstehen. Es ist ein Massenmord, der sich vor dem Angesicht der ganzen Welt abspielt. Wir sehen es und lassen es geschehen. Wir müssen unser Menschsein, unsere Demokratie und unsere zivilisierte, machtvolle Gesellschaft hinterfragen. Wollen wir wirklich so weiterleben oder nicht? Diesen Fragen müssen wir uns stellen.

Es wäre doch eine Schande, wenn wir unseren Kindern später gestehen müssten, dass wir nichts unternommen haben. Dass wir so getan haben, als wüssten wir von nichts. Oder dass wir keine Macht gehabt hätten. Komm schon! Wir haben große Macht.



Wie definieren Sie Heimat?

Für Worte wie „Heimatland“ habe ich keinen Sinn. Ich halte es mit Albert Einstein, der einmal sinngemäß gesagt hat: „An dem Ort, den ich Zuhause nenne, sind die Leute, mit denen ich meine Ideen teilen kann.“ Ich denke, das ist die perfekte Antwort.

Sie sind nicht grundsätzlich gegen Mauern, wenn diese die Individualität schützen. Gerade in Berlin hat man mit Mauern gewisse Erfahrungen.

Es gibt in der Geschichte nie nur Schwarz und Weiß. Der Fall der Berliner Mauer hat Deutschland vereinigt und dem Land eine stärkere Identität verliehen. Es ist sehr wichtig, die Unterschiede wahrzunehmen, aber in der Ideologie vereint zu sein. Beides hat seine Berechtigung. Die Unterschiede dürfen der Einigkeit nicht geopfert werden. Unterschiede sind historisch gewachsen, sie sind sehr wichtig. Die Gesellschaft hat immer dann wichtige Veränderungen durchgemacht, wenn es Unterschiede und Auseinandersetzungen gab. Sie machen eine Gesellschaft lebendig und pulsierend.