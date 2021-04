Comeback : Erstes Fury-Studioalbum nach gut 13 Jahren

„U2 aus Niedersachsen - aber zum Anfassen“, so beschreibt Thees Uhlmann Fury In The Slaughterhouse. Die Band hat nach langer Pause wieder Spaß am gemeinsamen Tüfteln an neuen Songs.

Hannover | Zum 30. Band-Geburtstag kam 2017 die Versöhnung - jetzt bringen Fury In The Slaughterhouse mit „Now“ ein neues Studioalbum heraus, das erste seit gut 13 Jahren. Das Comeback-Werk enthält zwölf Titel mit dem Fury-typischen, gitarrenlastigen Sound und emotionalem Songwriting. „Wir waren immer eine energiereiche, lebendige Live-Band, aber im Studio ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.