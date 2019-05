Aktion in New York : Empire State Building zeigt Lichtshow zu Shawn Mendes' Song

In New York findet eine interessante Aktion statt. Passanten können eine Lichtshow am Empire State Building sehen, die auf einen Song von Shawn Mendes abgestimmt ist. Profitieren soll davon eine Wohltätigkeitsorganisation.

von dpa

11. Mai 2019, 12:37 Uhr

Der kanadische Sänger Shawn Mendes (20) bekommt seine eigene Lichtshow am New Yorker Empire State Building. Die Spitze des berühmten Gebäudes mitten in Manhattan werde am Montagabend eine auf Mendes' Song «If I Can't Have You» abgestimmte Lichtershow zeigen, teilten die Betreiber mit.

Mit der Aktion solle die New Yorker Wohltätigkeitsorganisation Robin Hood unterstützt werden, für die Mendes am Montag zeitgleich nicht weit entfernt im Konferenzzentrum Javits Center ein Benefizkonzert geben werde. Die Spitze des rund 380 Meter hohen Empire State Buildings leuchtet fast täglich in unterschiedlichen Farben, häufig zu Ehren besonderer Anlässe.