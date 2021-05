Im US-Fernsehen : Elon Musk spricht über sein Asperger-Syndrom

Er war Gastmoderator in der populären Unterhaltungsshow „Saturday Night Live“. Diese Gelegenheit nutzte Elon Musk für ein persönliches Statement.

New York | Unternehmer Elon Musk hat im US-Fernsehen erzählt, dass er das Asperger-Syndrom hat. „Ich schreibe übrigens heute Abend Geschichte als erster Mensch mit Asperger, der SNL moderiert“, sagte Musk in der Unterhaltungsshow „Saturday Night Live“ beim Sender NBC am Samstag. „Oder zumindest der erste, der es zugibt.“ Mehrere US-Medien wiesen danach darauf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.