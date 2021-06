Mit Hygieneauflagen : Elektromusik-Festival Airbeat One im September

Laute Musik und vier Tage Party - das soll im September wieder möglich sein. Das Musikfestival Airbeat One plant mit Zehntausenden Besuchern. Dafür wurde ein passendes Konzept erstellt.

Neustadt-Glewe | Das Elektromusik-Festival Airbeat One in Mecklenburg-Vorpommern mit prominentem Line-Up wird vom 8. bis 12. September 2021 veranstaltet. Zunächst war mit einem Termin im Juli geplant worden. Dieser Termin käme aber noch zu früh, um für alle die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, teilten die Veranstalter des Festivals in Neustadt-Glewe bei Schwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.