Komödien und Musik : Einer zum Kakao trinken - Matthias Schweighöfer wird 40

Ob mit Film-Frettchen im Schritt oder nackt mit dem Kumpel im Schnee: Matthias Schweighöfer ist einer von Deutschlands Fachmännern für Komödien. Aber er macht nicht nur Popcorn-Kino. Jetzt wird er 40.

Berlin | In seinen Filmen ist er sich für Trottelszenen nicht zu schade: Er läuft nackt durch den Schnee, hat verpeilte Dates mit Teebeuteln auf den Augen oder wird von einem Frettchen in den Schritt gebissen. Matthias Schweighöfer hat in Komödien oft den charmanten, etwas tollpatschigen Kumpel gespielt. „Ich löse bei einer Frau aus, dass sie mit mir Kakao ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.