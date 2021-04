TV-Tipp : Ein Mörder mit zwei Gesichtern - Odenthal-„Tatort“

Ein Kioskbesitzer wird getötet. Für die Ermittler sieht es aus wie Routine. Aber bald geraten die dienstälteste „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal und ihr Team in das perfide Spiel eines Psychopathen.

Ludwigshafen am Rhein | Rätselhafte 73 Cent klemmen in der Luftröhre eines brutal getöteten Kioskbesitzers. Die dienstälteste „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und ihr Team entdecken die blutverschmierten Münzen erst bei der Obduktion. Wie kam das Geld in den Rachen der Leiche? Warum wurde der Mann getötet? „Der böse König“ heißt der „Tatort“, den das E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.