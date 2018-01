Hasty Pudding : Ein goldener Puddingtopf für Mila Kunis

Es sicherlich einer der schrägsten Preise, den man als Schauspieler gewinnen kann. Mit einem goldenen Puddingtopf ehrt die Theatergruppe der Harvard Universität die Männer und Frauen des Jahres. Den Anfang machte Mila Kunis.

von dpa

26. Januar 2018, 07:54 Uhr

Eine witzige Parade und eine schräge Trophäe für Mila Kunis (34, «Black Swan», «Bad Moms»): Die Schauspielerin ist am Donnerstag von der Theatergruppe der ehrwürdigen Harvard-Universität als «Frau des Jahres» gefeiert worden.

Bei der traditionellen Parade über den Harvard Square in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts) war sie von männlichen Studenten in Drag-Queen-Kostümen mit Perücken und Glitzer-Make-Up umgeben. Zudem erhielt Kunis den «Hasty Pudding»-Preis in Form eines goldfarbenen Puddingtopfes.

«Was für ein lustiger Tag», strahlte Kunis vor der Presse. Zudem sei es eine große Ehre zu dieser «unglaublichen Liste» von Preisträgerinnen zu gehören. Zu ihren Vorgängerinnen zählen unter anderem Helen Mirren, Anne Hathaway, Halle Berry und Sandra Bullock.

Die Auszeichnung wird seit den 1950er Jahren von der Theatergruppe der Universität für «bleibende und beeindruckende Beiträge in der Welt des Entertainment» an jeweils zwei Darsteller verliehen. Paul Rudd (48, «Ant-Man») soll Anfang Februar als «Mann des Jahres» gefeiert werden.

Die über 220 Jahre alte «Hasty Pudding»-Theatergruppe erlaubte bisher nur Männer auf der Bühne, die verkleidet auch Frauenrollen spielten. Ab 2019 sollen erstmals Schauspielerinnen in Theaterstücken mitwirken, wie die Gruppe am Donnerstag ankündigte. Kunis begrüßte diese Entscheidung. Sie glaube fest daran, dass die derzeitige Bewegung zur Gleichstellung von Frauen die Welt verändern werde, sagte die Schauspielerin.