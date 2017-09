Filmaktion : Ein Film für 8 Millionen New Yorker

vergrößern 1 von 1 Foto: Gregor Fischer 1 von 1

erstellt am 08.Sep.2017 | 10:36 Uhr

Ein Film für ganz New York: Die Bewohner der Millionenmetropole sind in der kommenden Woche zu einem stadtweiten gemeinsamen Kinobesuch eingeladen. Tausende Menschen stimmten zuvor im Internet über den Film ab.

Aus fünf Angeboten gewann «Crooklyn» vom in New York lebenden Regisseur Spike Lee. Am kommenden Mittwoch wird der Film kostenlos in dutzenden Parks, Gemeindezentren und Kinos gezeigt. Mit der «One Film, One New York» will Bürgermeister Bill de Blasio den Gemeinschaftssinn der mehr als acht Millionen Einwohner der Stadt fördern.

Zuvor hatte es bereits die Aktion «One Book, One New York» gegeben, bei der so viele New Yorker möglich parallel das gleiche Buch lesen und dann darüber diskutieren sollten. Dabei hatten die Menschen im Internet das Buch «Americanah» der Autorin Chimamanda Ngozi Adichie gewählt. In anderen US-Städten gab es bereits ähnliche Aktionen.

