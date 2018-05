Zu schlecht gespielt : Ehefrau verprügelt Golfer Lucas Glover

Nach einem schlechten Turnier kommt US-Golfer Lucas Glover nach Hause. Dort wartet schon die wütende Ehefrau. Die ist sauer über seine Leistung und schlägt zu - die Polizei muss kommen.

von dpa

16. Mai 2018, 08:35 Uhr

Ehekrach nach einem schlechten Turnier: Die Ehefrau von US-Profigolfer Lucas Glover (38) ist nach einem Streit mit ihrem Mann und dessen Mutter kurzzeitig verhaftet worden.

«Es geht allen gut. Obwohl Krista als Beschuldigte gilt, sind wir zuversichtlich, dass die Justiz aufklärt, was wirklich passiert ist und Krista in dieser privaten Angelegenheit freigesprochen wird», twitterte Glover am Dienstag (Ortszeit).

US-Medien berichten, Krista Glover (36) habe sich am Samstag nach einem Golfturnier über die schlechte Leistung ihres Mannes aufgeregt und sei dann auf ihn und seine Mutter losgegangen. Offenbar kein Einzelfall. «Wenn er eine schlechte Runde spielt, beginnt Krista einen Streit und sagt, er sei ein Verlierer und Weichei, er solle alle feuern und besser gewinnen. Sonst würden sie und ihre Kinder ihn verlassen», zitierte der «Miami Herald» aus einem Vernehmungsprotokoll des Sportlers mit der Polizei.

Die 36-Jährige wurde dem Bericht zufolge gegen eine Kaution aus dem Gefängnis entlassen und muss sich Ende Mai vor Gericht verantworten. Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat zwei kleine Kinder. Glover ist seit vielen Jahren Profigolfer und gewann 2009 die U.S. Open.