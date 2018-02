Singer-Songwriter : Ed Sheeran schwärmt von deutschen Fans

Ed Sheeran tritt ab März rund um den Globus in großen Stadien auf. Das gibt einen besonderen Thrill, sagt er - und lobt im dpa-Interview seine deutschen Anhänger.

von dpa

13. Februar 2018, 07:40 Uhr

Der britische Sänger Ed Sheeran (26, «Perfect») schwärmt von seinen deutschen Fans. Der Auftritt im Berliner Olympiastadion im Juli sei besonders für ihn, sagte Sheeran der Deutschen Presse-Agentur.

«Immer, wenn ich in Berlin bin, fahre ich daran vorbei und bin sehr aufgeregt, dort aufzutreten.» Die deutschen Fans seien wahrscheinlich die treuesten der Welt. «Sie sind echte Musikliebhaber: Sie hören zu an den Stellen, an denen sie zuhören sollen, und sie kreischen dann, wenn sie es sollen.»

Bei der Berlinale hat Sheeran einen besonderen Platz im Programm: Bei dem Filmfestival wird am 23. Februar eine Doku über den Briten vorgestellt. Regie bei «Songwriter» führte Sheerans Cousin Murray Cummings.