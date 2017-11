Grevesmühlen : Dustin Semmelrogge kehrt auf Bühne des Piraten-Open-Airs zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner/dpa 1 von 1

14.Nov.2017

Der Sohn von Martin Semmelrogge schlüpft wieder in die Rolle des Piraten Israel Hands, wie ein Sprecher am Dienstag in Grevesmühlen sagte. Er sei bereits seit 2012 dabei, allerdings habe es die Figur in der Episode von 2017 nicht gegeben.

Die 14. Spielzeit des Action-Threater-Open Airs vom 22. Juni bis 8. September 2018 steht unter dem Titel „Spanish-Cuba“. Die jährlich neuen Geschichten rund um den Piraten-Capt'n Joshua Flint spielen an der Wende des 17. zum 18. Jahrhundert. Die Hauptrolle übernimmt den Angaben zufolge wieder Benjamin Kernen. In diesem Jahr kamen mehr als 60 000 Besucher.