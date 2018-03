Neues aus Hollywood : Drehstart für Renée Zellweger in Judy-Garland-Rolle

Sie ist eine Ikone Hollywoods. Judy Garland bekommt ein Biopic.

von dpa

21. März 2018, 12:49 Uhr

Renée Zellweger (48, «Bridget Jones' Baby») ist kaum wiederzuerkennen. Für den Drehstart der Filmbiografie «Judy» hat sich der gewöhnlich blonde Star in die brünette Sängerin verwandelt. An ihrer Seite spielen Jessie Buckley, Finn Wittrock und Michael Gambon mit. Nach Mitteilung der Produzenten sind die Dreharbeiten in dieser Woche angelaufen.

«Judy» dreht sich um die letzten Bühnenauftritte des Stars in London im Jahr 1968. Damals lag die Show-Ikone mit ihrem Management im Clinch, gleichzeitig lernte sie ihren fünften Ehemann, den Musiker Mickey Deans, kennen. Der britische Theaterregisseur Rupert Goold («True Story - Spiel um Macht») inszeniert das Biopic nach einem Drehbuch von Tom Edge («Lovesick»). Als Kinderstar war Garland durch das Filmmusical «Der Zauberer von Oz» (1939) berühmt geworden.