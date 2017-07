Berlin : Drehstart für «Der Junge muss an die frische Luft»

vergrößern 1 von 2 Foto: Arne Dedert 1 von 2

Unter der Regie von Oscar-Preisträgerin Caroline Link («Nirgendwo in Afrika») haben in Berlin-Mitte die Dreharbeiten für «Der Junge muss an die frische Luft» begonnen.

Der Film nach der gleichnamigen Autobiografie von Entertainer Hape Kerkeling entsteht bis Mitte September in der Hauptstadt sowie an Originalschauplätzen im Ruhrgebiet und in Bayern, wie UFA Fiction am Dienstag mitteilte.

«In die Rolle des neunjährigen Hape Kerkeling schlüpft Julius Weckauf, der nach einer groß angelegten, bundesweiten Castingaktion durch seine große Spielfreude und mit seinem komödiantischen Talent überzeugte.» Vor der Kamera stehen für den Film auch Ursula Werner, Joachim Król, Maren Kroymann und Diana Amft.

«Der Junge muss an die frische Luft» kommt am 27. Dezember 2018 in die Kinos.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 12:55 Uhr