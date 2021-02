Abschied : Drehbuchautor Jean-Claude Carrière gestorben

Er arbeitete mit berühmten Filmregisseuren wie Luis Buñuel oder Milos Forman zusammen. Rund 60 Drehbücher hat er im Laufe seines lebens geschrieben. Nun ist er mit 89 gestorben.

Paris | Der französische Drehbuchautor und Oscar-Preisträger Jean-Claude Carrière („Cyrano von Bergerac“, „Dieses obskure Objekt der Begierde“) ist tot. Er sei am Montag in Paris gestorben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum ...

